شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ السويس يتفقد مستشفيات العزل.. وإضافة 54 سريرًا بـ«الحميات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، بالمرور على مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، رفقة ممثلين عن الأمن الوطني ومديرية الصحة، لمتابعة سير العمل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمخازن الصحة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض بنسبة 100%.

وتفقدت اللجنة قسم العزل في مستشفى السويس العام للتأكيد على الالتزام واتخاذ الاجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس خلال العمل، واستقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة الإصابة بالفيروس.

وقال نائب المحافظ خلال الجولة إنه جاري زيادة السعة الاستيعابية بتمويل من المحافظة بزيادة 54 سريرا إضافيا بمستشفى الحميات، مع توفير الأجهزة الطبية المطلوبة وشبكة غازات، مؤكدا على مدير عام الصحة توفير كافة التسهيلات لتوصيل العلاج للمنازل للحالات المرضية والمخالطين الذين تم عزلهم بالمنازل.

وفي نهاية الجولة، تفقد نائب المحافظ واللجنة عددا من المراكز الطبية في مختلف التخصصات داخل المستشفي العام للتاكيد على سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين.