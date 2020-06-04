شكرا لقرائتكم خبر عن «حار نهارًا مائل للبرود ليلًا».. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «34– 20»، الإسكندرية «27– 19»، قنا «42- 26»، الأقصر «42 – 26»، أسوان «42– 27».

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