شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب محمد سامي: الدكتور مجدي يعقوب قال لي «أنت واحد من رموز الطب في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور محمد سامي الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في بلطيم، سعادته وامتنانه بالتواصل مع الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم باعتبارهما مثله الأعلى.

وقال «سامي» إن الدكتور مجدي يعقوب رفع معنوياته بقوله «أنا متابع حالتك الصحية، وأنت فخر لنا ورمز من رموز الطب بمصر، ونحن مقدرين تضحيتك وفخورين بك ولن نتركك وسأزورك في أقرب وقت عقب انتهاء جائحة كورونا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المعروض على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الدكتور محمد غنيم رفع من معنوياته أيضا بقوله «أنا بدعمك وسأقابلك قريبا إن شاء الله».

كان الطبيب محمد سامي كشف، الثلاثاء، عن أمنيته بمقابلة كل من جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب ورائد زراعة الكلى، الدكتور محمد غنيم، ليستجيب فريق عمل الدكتور مجدي يعقوب لطلبه.