شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزارة تتعامل بمنتهى الطيبة».. نائب يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، اندهاشه من موقف المستشفيات الخاصة تجاه تسعيرة وزارة الصحة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة ومستحيل أن يتنصل من مسئولياته القانونية.

أضاف «مرشد»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن «مصر تمر بأزمة مثل باقى دول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ووزارة الصحة تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة، ووضعت لهم تسعيرة عادلة، وعليه يجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة».

تابع: «ده مش وقت خيار، نحن في وقت أزمة، ولا وقت استهتار أو تهاون، بنكسب والحمد الله، ولما تكون الدولة محتجانا لا نتردد، ويجب تطبيق قانون الطوارئ على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة».