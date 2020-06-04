شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تأجيل امتحانات طلاب الثانوية المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تأجيل امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة المصابين بـ«كورونا» للدور الثانى، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة بشرط تقديم تقرير طبى يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحى.

وأكد «شوقى» فى تصريحات صحفية، عقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 21 يونيو الجارى، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين بأعمال الامتحانات.

وقال إن الدولة تدير امتحانات الثانوية العامة فى ظروف صعبة جدا، وقرار عقد امتحانات الثانوية العامة فى هذه الظروف الاستثنائية التى نعيشها بسبب فيروس كورونا، هو قرار سيادى وليس قرارا منفردًا، موضحا أن الوزارة لن تجبر الطلاب على دخول الامتحان هذا العام، ومن أراد التأجيل للعام المقبل سيحصل على الفرصة كاملة.

وأضاف أنه تم دراسة كافة المقترحات والمطالب التى تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة باهتمام بالغ، وتم دراسة كافة البدائل، والدولة حريصة على توفير أقصى قدر ممكن من التعقيم والتأمين لجميع لجان الثانوية العامة.

وأوضح أن بعض المقترحات والبدائل لعقد الامتحانات يصعب تنفيذها، فلا يمكن تطبيق الامتحانات الإلكترونية لعدم توفير أجهزة تابلت لطلاب الصف الثالث الثانوى، ولانتشار ظاهرة الغش ومنع تكافؤ الفرص، وكذلك تأجيل موعد الامتحانات حتى سبتمبر أو أكتوبر يتعارض مع فترة تنسيق القبول للجامعات.

وأكد أنه لا يمكن توفير أتوبيسات معقمة لنقل طلاب الثانوية العامة من وإلى لجان الامتحانات، ومن الصعب تأجيل الامتحانات للعام المقبل، فقدرة الجامعات على الاستيعاب لا تتحمل دخول دفعتين معا.

وشدد على أنه تقرر منع تواجد أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات هذا العام، مؤكدا أن طلاب الثانوية لن يتجمعوا فى مكان واحد وسيتم توزيعهم على لجان متفرقة على مستوى المحافظات، وكل لجنة ستضم 14 طالبًا فقط.

وأكد أنه سيتم تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بالكامل قبل وبعد الامتحان يوميًا، وسيتم قياس حرارة كل طالب قبل دخول لجان الامتحانات، وأى طالب ستظهر عليه أعراض سيسمح له بتأجيل امتحاناته للدور الثانى بالدرجة كاملة بعد شفائه من الفيروس.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الطالب قبل الامتحان كمامة مع تعقيم جميع المراقبين ورؤساء اللجان والعاملين داخل اللجنة، وسيتم توفير سيارات إسعاف وأطباء وغرف عزل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

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وتابع: «ستشهد الامتحانات عددًا من الإجراءات لطمأنة الطلاب والأسئلة ستقتصر على المناهج حتى 15 مارس، ولن تكون الأسئلة صعبة وسيكون هناك مرونة فى التصحيح» لافتا إلى أنه جار تصوير فيديو محاكاة لشرح آلية تنظيم دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بدون تزاحم، وندرس حلولًا قانونية للمطالب الخاصة بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من امتحانات الثانوية العامة.

وفى سياق متصل خاطب محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإدارات التعليمية رسميًا، بشأن الاستعداد لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ومتابعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد.

وشدد الخطاب على زيادة عدد الاستراحات هذا العام نظراً للتوسع فى عدد اللجان، خصوصاً القريبة من لجان السير ومقر تقدير الدرجات، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع تسليم تقرير للمديرية يفيد بانتهاء أعمال تجهيز الاستراحات وما تم إنجازه بكل إدارة تعليمية تحت إشراف المدير العام، حيث تم تقسيم الإدارات إلى مناطق ويلتزم الجميع بارتداء الكمامات واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير وقياس درجة الحرارة والالتزام بتباعد المسافات.