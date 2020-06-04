شكرا لقرائتكم خبر عن «قلة أدب وجهل ومرض».. بسمة وهبة تهاجم المتنمرين من شقيقة محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة حملة السخرية والعنصرية ضد إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان بعد أيام من زفافها.

وقالت وهبة في برنامجها «كل يوم»، مساء الأربعاء: «لو هنوصف اللي حصل مع إيمان رمضان بكلمة تنمر أو كلمة سخرية، فده وصف سهل مينفعش يعبر أبدًا عن حقيقة قلة الأدب اللي حصلت».

أضافت: «قلة أدب وجهل ومرض، مينفعش نوصفها غير كده»، موجهة حديثها إلى إيمان رمضان: «من حقك تفرحي يوم فرحك، وتجاهلي حشرات السوشيال ميديا».

تابعت: «أسلوب التنمر والسخرية من الناس ده لا دين ولا شرع ولا إنسانية، مش من حق حد يسخر من شكل أو لون إنسان آخر، كل اللي تنمروا على شقيقة محمد رمضان محتاجين علاج نفسي».

واصلت: «كثير من الشباب والبنات انتحروا بسبب التنمر وسخرية الناس، وكثير من الأشخاص حياتهم انتهت وبيوت خربت بسبب العنصرية والتنمر»، معربة عن فخرها بإيمان رمضان: «تستحق دبوس الشرف، أنا باقدمه ليها لشجاعتها بالرد على كل اللي سخرو منها».

وردت إيمان رمضان في السابق على المتنمرين، وقالت عبر «تويتر»: «في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله وملامحه ولونه، الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي، ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفاني مش حلوة، بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تإذوا حد بكلامكم».

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