شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: لجنة عليا لمتابعة لجان المرور على مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأشار محافظ الغربية أن القرار تضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة فرعية بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تضم رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، مدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، وأحد أطباء الطب الوقائى، وأحد أطباء الطب العلاجى، وأحد الصيادلة من مديرية الصحة، وعضو من التفتيش المالى والإدارى من مديرية الصحة.

وأوضح «رحمي» أن اللجان الفرعية تختص بالمرور اليومى على مدار الساعة على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا للتأكد من متابعة توافر شنط العلاج للمخالطين والحالات الإيجابية البسيطة وضمان توزيعها عليهم من خلال الوحدات الصحية أو المستشفيات أو توصيلها للمنازل، والتأكد من توفر المستلزمات الطبية وإنتظام صرفها للأطقم الطبية بالمستشفيات، ومتابعة إستقبال المستشفيات لحالات الإشتباه أو الحالات المؤكدة على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك متابعة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة لكافة الحالات على مدار الـ 24 ساعة، إلى جانب متابعة إنتظام حضور الأطقم الطبية في المستشفيات.

يذكر أن للجنة العليا لها الحق في الإستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها على النحو الامثل، على أن تقدم تقريراً يومياً بنتيجة أعمالها للعرض على محافظ الغربية.