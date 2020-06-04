شكرا لقرائتكم خبر عن «روساتوم» الروسية تعزز الإجراءات الوقائية بين موظفيها في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «أتوم ستروي اكسبورت»، القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية، المقاول العام لبناء محطة الضبعة النووية، أنها تعمل على تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتتبع الشركة المكاتب المخصصة للاستجابة لفيروس كورونا التي تم تشكيلها في شهر مارس وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والهيئات الحكومية في جمهورية مصر العربية.

وتحرص المكاتب المختصة على العمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للتغيرات الناتجة عن الوضع الوبائي الحالي الخاص بأعمال شركة «أتوم ستروي اكسبورت» بما في ذلك موقع بناء محطة الضبعة النووية.

وقالت الشركة، في بيان، إنه يتم تنظيم العمل في المكاتب التابعة لفرع القاهرة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، حيث يتم التأكد من وجود مسافات كافية بين أماكن عمل الموظفين من أجل الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي، ويتم اتخاذ الاحتياطات التالية في فرع «أتوم ستروي اكسبورت» بالقاهرة وموقع بناء محطة الضبعة النووية.

وفي مطلع مايو، تم تشخيص أحد موظفي فرع شركة «أتوم ستروي اكسبورت» في القاهرة بفيروس كورونا، وهو حاليا في حالة عزل تام ويخضع لعلاج متخصص، ونظراً لتحسنه الملحوظ تم إرساله للعلاج في المنزل، مع اتخاذ الإجراءات وتدابير العزل الذاتي اللازمة حتى الشفاء التام.

وقال الدكتور غريغوري سوسنين، مدير مشروع الضبعة النووي، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي اكسبورت»: «هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على صحة جميع الموظفين المشاركين في بناء محطة الطاقة النووية وتقليل تأثير الوضع الوبائي الحالي على المشروع».

وأكد أن «الشركة تبذل قصارى جهدها لحماية الموظفين، ويتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في كل مكان -في المناطق المشتركة، ومركبات الشركة، بالإضافة إلى المكاتب والمباني الصناعية».

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وأضاف: «لا توجد أي حالات إصابة جديدة بـ(كوفيد 19) حالياُ في فرع شركة أتوم ستروي اكسبورت بالقاهرة. فالوضع تحت السيطرة التامة، ويتم تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بصورة عادية، مع مراعاة جميع تدابير السلامة الضرورية والجدول الزمني المحدد».