شكرا لقرائتكم خبر عن صيادو البحر الأحمر يطالبون بإلغاء قرار منع الصيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب نحو 5 آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، بإلغاء قرار منع الصيد لهذا العام، وناشد الصيادون الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتدخل لإلغاء القرار هذا العام مراعاة للأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر. وقال الصيادون إن الهيئة العامة للثروة السمكية أصدرت قرارا بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبرى بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وجزر الغردقة لمختلف حرف الصيد بالسنارة والجر والشانشولا ومختلف المهن الأخرى، بداية من 10 يونيو الجارى وحتى 30 يوليو المقبل.

وقال غريب صالح، رئيس جمعية صيادى الغردقة، إن القرار سيلحق أضرارًا بالغة بالصيادين وارتفاع كبير في أسعار الأسماك، مطالبا بصرف تعويضات مالية للصيادين.