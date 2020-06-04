شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد مستشفى الصدر.. ويشيد بجهود الأطباء والتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، مستشفى الصدر بمرسى مطروح، ضمن المرور الدوري على مستشفيات مطروح وجاهزيتها لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

واستمع محافظ مطروح للإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة.

وأوضح أن محافظة مطروح أعلنت الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692 بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض عليه شخصيا، مشيرا إلى أنه يتم متابعة مستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وهى 7 مستشفيات هي الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة، مع تأكيد توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية لمدة أسبوعين واستعراض المستهلك منها دوريا.