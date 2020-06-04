شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظة البحيرة يزور مستشفيين لعزل مرضى كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد لمحافظ البحيرة، واللجنة المشكلة برئاسته، بجولة على مستشفى الرحمانية المركزى ومستشفى إدفينا المركزى، وهى من المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنتين الأولى برئاسة نائب المحافظ والثانية برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة المستشفيات والمرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

وتابعت اللجنة بحضور المهندس هشام عابدين، رئيس مدينة الرحمانية، انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، وتوافر المستلزمات الطبية بالمخازن.

سكرتير محافظة البحيرة يزور مستشفيين لـ«العزل» فى المحافظة

سكرتير محافظة البحيرة يزور مستشفيين لـ«العزل» فى المحافظة

سكرتير محافظة البحيرة يزور مستشفيين لـ«العزل» فى المحافظة

سكرتير محافظة البحيرة يزور مستشفيين لـ«العزل» فى المحافظة