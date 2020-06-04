شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يقيل مدير مستشفى مطاي المركزي ومسؤول المخازن بـ«مغاغة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إقالة مدير مستشفى مطاي المركزي، لعدم التنسيق والتعاون في استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بعدد من المستشفيات العامة والمركزية التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن الدولة «تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى، ولن نقبل بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالينا».

تأتي جولة المحافظ ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة لجميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

شملت جولة المحافظ عددا من المستشفيات المركزية والحميات وجراحات اليوم الواحد بمراكز العدوة ومغاغة ومطاي وبني مزار وسمالوط.

وقرر المحافظ إقالة مسؤول المخازن بمستشفى مغاغة المركزي وإحالته للتحقيق، وتعيين مدير جديد خلال 24 ساعة، لامتناعه عن تسليم مستلزمات مكافحة العدوى للأطقم الطبية بالمستشفى، رغم توافرها بالمخزن.

وتابع المحافظ، خلال جولته، الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، والخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

والتقى المحافظ بالفرق الطبية، واستمع لكافة الآراء والملاحظات، وكلف وكيل وزارة الصحة بإزالة ايه معوقات في العمل، موجها كل الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بالجهد المبذول منهم، قائلا: «الوطن بأكمله يقدر ماتقدموه من تضحيات وجهود».

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وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، قائلا: «مفيش حالة من أهالينا يتم ردها».

وأشاد المحافظ بمسؤول المخازن بمستشفى العدوة المركزي لحسن تنظيم العمل، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضى، واستمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية.

كان محافظ المنيا قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020

جولة محافظ المنيا أسامة القاضي في عدد من المستشفيات - 3 يونيو 2020