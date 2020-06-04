شكرا لقرائتكم خبر عن مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيث إليسون مدعى عام ولاية مينيسوتا، إن توجية تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد لا تزال ممكنة، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكان كيث إليسون مدعى عام ولاية مينيسوتا، دعا إلى التهدئة بشأن مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، كاشفًا عن إصدار أوامر جديدة باعتقال 3 من رجال الشرطة.

وقال إليسون فى مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن التهم الجديدة في صالح العدالة، معلقا: قضية جورج فلويد تهمنا وسنسعى لتحقيق العدالة.

وكان مدعى عام ولاية مينيسوتا عدل تهمة الشرطى ديريك شوفين إلى القتل من الدرجة الثانية ووجه اتهامات للشرطيين الثلاثة الآخرين المشاركين فى عملية اعتقال المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد.

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كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، قالت اليوم الأربعاء، إن مقتل جورج فلويد تم بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن القانون يمنح حق التظاهر لكنه لا يعطي الحق بالتخريب والنهب.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض استخدام الغازات المسيلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للكنيسة، كاشفة عن تعرض ضباط شرطة لإطلاق نار خلال أعمال الشغب.