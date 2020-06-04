شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بعزل منزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل شكرى يبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع نظيره الألمانى مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء كمامة.. 10 ضوابط لفتح المساجد ارتفاع أعداد وفيات كورونا فى تركيا إلى 4609 والإصابات تتخطى حاجز 166 ألفا وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بالمحافظات تضم 161 قيادة كيف يتم قياس درجة الحرارة للمصابين بكورونا فى المنازل.. الصحة تجيب شاهد أول حاجز للمكتب للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج وزارة الأوقاف Advertisements النقل: نقلنا بالسكة الحديد أمس 375 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا النقل: نقلنا بالمترو أمس مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة تأييد حبس الفنان أحمد الفيشاوى سنة بسبب نفقة ابنته "لينا" رئيس الوزراء: سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج "أدوية المناعة" وضخها بالصيدليات للمواطنين رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يتفقد خطوط الهيئة: 95% ملتزمون بـ"الكمامة" الصحة: اقتربنا من استخدام عقار ريدمسفير فى بروتوكول علاج مرضى كورونا محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية للتأكد من مخزون المستلزمات.. صور الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بعزل منزلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.