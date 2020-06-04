السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك 50 فندقا تقدموا بطلبات لاستقبال سياحة داخلية، وسيتم منحهم شهادة للعمل بذلك بعد التاكد من تطبيق الاجراءات والاشتراطات المتبعة والتي اقرها مجلس الوزراء، مضيفة على أنه جارى استمرار أعمال اللجان خلال الأيام المقبلة لفحص والتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط لاستقبال سياحة داخلية بجميع الفنادق التى تقدمت بطلبات جديدة للحصول علي شهادة التشغيل .

وأوضحت مديرة مكتب وزارة السياحة، أن الفنادق التي تقدمت بطلبات ستسلم شهادة بعد التاكد من الضوابط تسمح لهم لاستقبال سياح بنسبة 50٪؜، مؤكدا أن الفنادق التي حصلت علي شهادة ال 25٪؜ ستعمل بها واستقبال 50% من السياحة الداخلية .

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وذكرت صالح أن من الاشتراطات والضوابط التى يتم فحصها والتأكد منها عدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغرفة الواحدة إلغاء نظام الأوبن بوفيه، كذلك الحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، التاكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

كما سيتم التفتيش على الأماكن التى تم تخصيصها للعزل فى حالة وجود إصابات، كذلك وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق مؤكدا أن تم من قبل تسليم 41 فندقا سياحيا بداية استقبال السياحة الداخلية لشهادات الصحة والسلامة، وتمت إيفاد لجان للتفتيش على تطبيق الاشتراطات بعد التشغيل وأثناء وجود النزلاء.