شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يتراجع عن قرار إعادة عناصر الجيش إلى قواعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن وزير الدفاع الأمريكي تراجع عن قرار إعادة القوات إلى قواعدها وإخراجها من واشنطن بعد اجتماع في البيت الابيض.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، قالت فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع مارك إسبر باق في منصبه، وإذا فقد الرئيس ترامب الثقة فيه سنخبركم بذلك.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات، مشيرة إلى الرئيس ترامب لديه الصلاحية بنشر الحرس الوطني لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن وزير العدل اتخذ قرار إخلاء محيط البيت الأبيض قبل قرار الرئيس الأمريكي زيارة كنيسة ساينت جونز.

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