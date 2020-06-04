شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل علاج نائب محافظ الإسكندرية ومستشاره بنظام العزل المنزلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ديوان عام محافظة الإسكندرية تأكيد الإصابة بفيروس كورونا، لثلاثة من القيادات التنفيذية بها، حيث تم الإعلان فى 28 مايو الماضى عن إصابة اللواء محمد سلحول رئيس وحدة الإزالات ومستشار المحافظ، وتم تأكيد إيجابية عينات تحاليل كل من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، فى 30 مايو، وذلك لمخالطتهما رئيس وحدة الازالات أثناء شن وتنفيذ حملات الإزالة بنطاق الأحياء بالمحافظة.

وحاليا يتلقى اللواء محمد سحلول العلاج اللازم بمستشفى كفر الدوار المركزى، فيما يتلقى كلا من أحمد جمال، واللواء حمدى الحشاش، العلاج بنظام العزل المنزلى، حيث لم تظهر على أى منهما أعراض بالرغم من إيجابية التحاليل ومن المقرر إرجاء مسحة أخرى لكلا منهما خلال عدة أيام.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة عقب الإعلان عن إصابة كلا من اللواء محمد سحلول رئيس وحدة الإزالات، وعقب ذلك إيجابية تحليل كلا من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ.

وقال اللواء محمد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه تم حصر كافة المخالطين لكلا من نائب المحافظ و مستشار المحافظ "حمدى الحشاش"، ووضعهم فى العزل المنزلى لمدة 14 يوما، وإجراء تحليل لأى من تظهر عليه الأعراض وفق بروتوكول وزارة الصحة.

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وحول الإجراءات الاحترازية داخل المحافظة قال "محمد الشريف" إنه تم تعقيم ديوان عام المحافظة بالكامل، بالمواد المطهرة وفق المعايير التى وضعتها وزارة الصحة، كما تم وضع بوابتين للتعقيم و جارى زيادتها إلى 4 بوابات تعقيم وجهاز كاشف لدرجة الحرارة، ومنع دخول مبنى المحافظة لأى شخص تظهر عليه أعراض أو يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة.

وأكد "محمد الشريف" على أن كلا من النائب أحمد جمال و المستشار حمدى الحشاش، تم وضعهما بالعزل المنزلى، وهما بصحة جيدة و يتلقيان العلاج اللازم.

من جهة أخرى باشر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مهام عمله بمكتبة داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، بصورة طبيعية، وذلك عقب عودته من أجازة عيد الفطر المبارك التى قضاها خارج الإسكندرية، نافيا مخالطته رئيس وحدة الإزالات الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا، ونافيا ما تردد حول عزله بالمنزل لمدة 10 أيام، وكما قام بجولة تفقدية على مرافق المواصلات العامة والأحياء للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ،كما قام بجولة تفقدية بمستشفى الحميات ،وفق توجيهات و قرارات مجلس الوزراء.



احمد جمال