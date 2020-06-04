شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إقامة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر.. والتالية من مسجد الحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والأزهر الشريف، ونقلها إذاعياً وتليفزيونياً، ونقل صلاة الجمعة 12 يونيو الجاري من مسجد الإمام الحسين بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

وأكدت الوزارة، في بيان، الخميس، أنها «لم ولن تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء الموقر في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف البيان: «تؤكد الوزارة أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر».

تابع: «تؤكد وزارة الأوقاف أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك».