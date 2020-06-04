شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في البحيرة.. مسؤول بالمحافظة يزور مستشفيات عزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول جولة لمسؤول بالمحافظة للمرور على المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللجنة المشكلة برئاستها، بجولة على مستشفيات الصدر والحميات والمعهد الطبى القومى بدمنهور، وتفقدت المخازن المركزية بالمديرية للوقوف على مخزون الأدوية ونسب المستلزمات والأدوية بها.

يأتى ذلك عقب صدور قرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنتين الأولى برئاسة نائب المحافظ والثانية برئاسة السكرتير المساعد لمتابعة المستشفيات والمرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

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وتابعت اللجنة بحضور الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، انتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، وتوافر المستلزمات الطبية بالمخازن وتابعت السجلات وانتظام سير العمل وتابعت أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الاعمال على مدار الساعة.

والتقت «بلبع» مع بعض المترددين على المستشفيات، واستمعت لبعض الملاحظات والشكاوى من أسر المصابين وذويهم، وتم حل إحدى المشكلات المتمثلة في توفير سرير رعاية مركزة، وكذلك طمأنة الأهل على الحالة الصحية لمريض في داخل المستشفى.

وأكدت نائب المحافظ حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»

نائب محافظ البحيرة تزور 3 مستشفيات «عزل»