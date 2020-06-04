شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: الوصول للقاح فيروس كورونا صعب.. ويجب أن نتعايش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العالم المصري فاروق الباز أن الوصول إلى لقاح لعلاج كورونا في الوقت الحالي صعب بسبب غموض تكوين الفيروس، مشيرا إلى أن رحلة البحث عن علاج لكورونا تتطلب وقت طويل لأن الفيروس «صغير ودقيق».

وقال الباز، في لقاء مع برنامج «مساء دي إم سي»، إن الحديث عن قيام دولة بتخليق الفيروس «تضييع وقت»، والمؤكد أنه مرض حقيقي، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في ظروف انتشار الفيروس يذكر بتداعيات انتشار الكوليرا.

وأوضح أن «ما يحدث حاليا هو درس للبشرية بأننا يجب أن نستعد جيدا لنواجه أي شئ. الناس اللى بتفهم يجب عليها أن تعي الدرس جيدًا بأن العلم والعلماء في المرتبة الأولى».

وأعرب عن سعادته بإجراءات الدولة لمواجهة كورونا، معربا عن سعادته بالتزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن مواطني الولايات المتخدة الأمريكية لا يلتزمون بالاجراءات الوقائية.

وشدد على أن «التعايش مع فيروس كورونا لا بد أن يتم بهدوء وتدريجيًا، ولا بد أن نتعايش خطوة بخطوة»، مشيرًا إلى أنه يعمل على إعداد مذاكراته التي تلخص رحلة العلم والحياة، موضحا أن كورونا منحته وقتا لإعداد كتاب علمي جديد.

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