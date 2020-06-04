شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري صحة نفسية: تعامل المصريين مع الثانوية العامة «يجيب الضغط والسكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعجب إبراهيم مجدي، استشاري الصحة النفسية، من طريقة تناول الطلاب وأولياء الأمور مع امتحانات الثانوية العامة، قائلا: «الثانوية العامة مش نهاية العامة».

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «الثانوية العامة مش نهاية المطاف، ولكن هناك حالة الهلع تصيب الطلاب وأولياء الأمور بسبب هذه الامتحانات».

أضاف: «الثانوية العامة ليست المصير والنهاية، وهناك أشياء أكبر من ذلك بكثير، والأهم تأهيل الطالب لسوق العمل وليس المجموع، وهذا التناول بجانب كورونا قلق يرعب الطلاب ويصيبهم بالضغط والسكر والأزمات القلبية والصرع. هذه التناول دمار شامل».

تابع: «يجب ألا يحمل الأهالى أولادهم فوق طاقهم هذا العام ولا بد من الرأفة في تصحيح أوراق الإجابات ومراعاة الظروف التي يمر بها الجميع».