شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس حى الدقى يقود حملة لإزالة الإشغالات وفتح الجراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حملة مكبرة في نطاق الحى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإزالة الإعلانات والتعديات وفتح الجراجات ورفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط لشوارع الدقي.

وقال عبد الفتاح في بيان اليوم، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرا تالف رصف و8 محاضر إشغال للطريق العام، وإزالة 14 إعلانًا بدون ترخيص، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحى.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقى بالجيزة، قاد حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين حفاظا على الصحة العامة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين من أصحاب المحال بالقرار مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وأكد رئيس الحى أنه تم المرور الميدانى فى المحلات العامة بشارع مصدق وشارع محيي الدين وشارع سليمان جوهر؛ بهدف أن تصل الرسالة لجميع المواطنين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وفى السياق شن حى الدقى حملة أخرى أسفرت عن ضبط 6 درجات نارية انتظار أعلى الأرصفة وبدون تصريح ديلفري للانتظار، وكذلك كشك حراسة بدون ترخيص، كما تم تحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام بعمل سدادات لاحتجاز أماكن بدون تصريح لانتظار السيارات، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.

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