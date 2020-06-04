مطران شبرا الخيمة: إصابة 3 كهنة بكورونا أحدهم فى المستشفى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصابة ثلاثة كهنة بالايبارشية بفيروس كورونا المستجد، وأوضح المطران في تصريحات صحفية أن اثنين منهما يتلقون العلاج بالمنازل بينما الثالث فى المستشفى.

ونصح المطران باتباع إجراءات الصحة والتباعد وارتداء الكمامة والوعى بخطورة الأم مطالبًا أن يرفع الجميع قلوبه لله لكى يرفع الوباء .

وكانت الايبارشية ودعت اليوم القمص بولا عياد كاهن كنيسة الانبا بولا بشبرا الخيمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.