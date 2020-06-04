شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: عطارد فى أقصى استطالة له من الشمس اليوم.. فرصة لرصد الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم الخميس 4 يونيو سيكون كوكب عطارد فى أقصى استطالة له من الشمس.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الاستطالة هى الزاوية بين الكوكب والشمس عندما تقاس من الأرض، موضحا أن أكبر استطالة على الإطلاق لكوكب عطارد هى 28 درجة، ولكوكب الزهرة هى 48 درجة.

وتابع: وعلى هذا المفهوم يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له فى هذا التاريخ والتى تبلغ 23.6 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لرصد عطارد لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى مساء بعد غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم.

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