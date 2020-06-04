خاص| ننشر نص قانون يتيح للمفصولين من كليات الطب والهندسة العسكرية الالتحاق بالجامعات المدنية ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، ووفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بشأن مشروع القانون، فإن الهدف منه هو إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها.