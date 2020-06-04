تعذيب وخنق وجثة طائرة.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بسبب "وساوس السحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ شهر غادرت سيدة منزل زوجها "رامي" بعد توتر الأجواء بينهما؛ أملا في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح في أقرب وقت حتى تلقت اتصالا من قسم شرطة الجيزة "جوزك ارتكب جريمة قتل".

كعادته خلال الفترة الأخيرة، توجه سائق التوك توك العشريني لزيارة صديقه "رامي"؛ للاطمئنان عليه وتوفير طلباته في ظل مكوثه بمنزله دون زوجته، إلا أن تلك المرة كانت الأخيرة له.

مشادة كلامية حادة وقعت بين السائق وصديقه، وسط اتهامات من الأخير له "بتعملي أعمال سحر وشعوذة.. عايز تبوظ لي حياتي" لينفي الأول "عيب الكلام اللي بتقوله".

سريعا تطور النقاش إلى مشاجرة، استغل خلالها "رامي" إعاقة الضيف في قدمه، وهمَّ بخنقه وكتم أنفاسه ثم عاجله بجروح طعنية إحداها بمنطقة حساسة قبل أن يلقي الجثة من الشرفة محاولا إبعاد الشبهة عنه.

دقائق معدودة تجمع على إثرها الجيران، جثة شاب في العشرينات بها آثار تعذيب وطعنات، قرر معها الأهالي الاستغاثة بشرطة النجدة التي أخطرت العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة.

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انتقلت قوة بقيادة العقيد أحمد الوتيدي مفتش قطاع الغرب، والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة، إلى محل الواقعة، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لحين وصول النيابة العامة والأدلة الجنائية.

منذ اللحظة الأولى، أيقن رجال المباحث أن الانتقام هو الدافع لارتكاب الجريمة لوجود آثار ضرب وتعذيب بأماكن متفرقة لاسيما أسفل البطن، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بفحص علاقات الضحية وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

جهود البحث والتحري للرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث الجيزة، رصدت آخر ظهور للمجني عليه لدى توجهه لزيارة صديقه "رامي"، عامل، يقطن في العقار المجاور لمكان العثور على الجثة.

اتجهت أصابع الاتهام إلى الصديق، وأمكن ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، ليدلي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، معللا السبب "بتاع أعمال ودجل".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحال اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، تمهيدا للكشف عن قواه العقلية، والتأكد من إصابته بأي أمراض نفسية من عدمه.