مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة بسبب نفقة ابنته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة بسبب نفقة ابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

أرسى المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، العديد من القواعد التى تنظم سير العمل القضائي في الفترة المقبلة، وكمجموعة إجراءات احترازية يقوم بها المجلس لطمئنة الأعضاء والمستشارين.

وأكد مصدر مطلع، أن الأولوية الأولى والأهم لإدارة المجلس هي سلامة الأعضاء والموظفين، والمتقاضين

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رفضت محكمة جنح مستأنف الدقي المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لنجلته لينا، وأيدت المحكمة، حبسه.