أخبار مصر | عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى مطار القاهرة الدولي الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني مع الاكتفاء بتوقيع الركاب على إقرار بالقيام بالعزل المنزلي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر بمطار القاهرة الدولي أن سلطات الحجر الصحي قد بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقًا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر، أنه من يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسيخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.