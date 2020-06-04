شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يحظر مخاطبة أي جهة إلا من خلال إدارته.. ويأمر بغلق جروبات الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، بوضع العديد من القواعد التي تتفق والتقاليد القضائية الأصيلة بإلزام جميع أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعى غلقها فوراً مع استثناء جروبات العمل القضائى داخل المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط.

وذكر مصدر مسؤول بالمجلس أن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أكد أنه لا يجوز مخاطبة أي جهة خارج مجلس الدولة بخصوص أي أمر يتعلق بالأعضاء أو بأمور العمل في المجلس أو أي أمر عام أخر إلا من خلال إدارة المجلس وتستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو.

وأكد المجلس أن أي اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعى وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس، فضلا عن أن المجلس قد أكد على تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامى وهى القاعدة التي توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة.