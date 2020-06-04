رد الجميل.. متعافٍ من كورونا يعود لـ«عزل كفر الدوار» لتوزيع هدايا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاد أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، والذي كان يعالج بمستشفى كفرالدوار العام المخصص للحجر الصحي، إلى المستشفى بعد شفائه وخروجه محملًا بالهدايا للمصابين الذين يُعالجون بالمستشفى، وكذلك عدد من أدوات طبية ووجبات للمرضى المتواجدين بالمستشفى، مساهمة منه للمستشفى.
وأشاد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، بدور المشاركة المجتمعية سواء الأفراد أو المؤسسات في التخفيف عن المرضى مضيفًا ما نقدمه للمرضى من رعاية هو دورنا ومهمتنا وعملنا وواجبنا الذي نحتسبه عند الله، وأننا جميعًا أطباء وتمريض ومواطنين نحتاج إلى تضافر جميع الجهود حتى تخرج بلدنا من تلك الأزمة.
وقام الدكتور محمود الشهاوي، نائب مدير المستشفى، وعدد من أطباء المستشفى، بتوزيع المستلزمات الطبية والمأكولات التي تبرع بها المتعافي على المرضى، وهو ما لاقى أثرًا إيجابيًا لدى المصابين بالمستشفى.
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