شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: عمال جمع القمامة يبذلون مجهودًا كبيرًا.. حافظوا عليهم بـ«تقطيع الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن المواطنين غير معتادين على السير بمهمات وقاية شخصية، ولكننا يجب أن نعتاد عليها خاصة في ظل تفشى جائحة كورونا المستجد.

أضافت الوزيرة أنه في العالم كله تطلب الأمر أن يسير المواطن بـ«الكمامة والجاونتى»، والتخلص الآمن منهما بعد الاستعمال، مضيفة :«لا بد أن نعتاد عليهما، والوزارة وجدت ضرورة توعية المواطنين بأهمية التخلص منهما، وأعلنت عن سبل ذلك».

وناشدت وزيرة البيئة، في اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين ضرورة غسل الجوانتى والكمامة بالمياه والصابون ومن ثم تقطيعهم ووضعهما في كيس القمامة.

تابعت: «العاملين في جمع القمامة يبذلون مجهود كبيراً لا يقل عن جهود الآخرين، وحفاظاً على أرواحهم يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية حتى لا يلحق الضرر من يبذلون جهودهم في حماية المجتمع».

ختمت: «فكرة أننا نقطع الكمامة والجوانتى بعد استخدامهم تهدف إلى عدم قيام أحد بإعادة استخدامهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع»، مشيدة بدور الشباب والمجتمع المدنى في توعية المجتمع بخطورة فيروس كورونا.

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