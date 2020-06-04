شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يأمر بسحب رخص 4 سيارات لعدم ارتداء أصحابها الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، جولته التفقدية بمدينة قطور، في إطار المتابعة المستمرة لالتزام اصحاب السيارات بارتداء الكمامة، وكذلك التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية بسحب رخص 4 سيارات لعدم التزام سائقيها بقرار رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية واختراقهم مواعيد الحظر، كما تابع حالة النظافه العامة بالمدينة.

ووجه «رحمي» رئيس مركز ومدينة قطور، المحاسب أحمد المغاورى، بتطوير بعض الاماكن الموجودة بالمدينة للارتقاء بالشكل الجمالي والمظهر الحضاري، وكذلك التواصل مع وكيل وزارة الري لتطهير ترعه القطرية وعمل مقايسه لتغطيتها.