شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الفوج الرابع يغادرون «عزل كفر الدوار» بعد إعلان «سلبية المسحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر الفوج الرابع بمستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة البحيرة المستشفى بعد ظهور نتائج المسحات المأخوذة من الأطباء وطاقم التمريض والأطقم المعاونة. وأعلن مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد، سلبية مسحات جميع الطاقم الطبى للفوج الرابع والأطقم المعاونة وعددهم 189 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال. وبدأ الفوج الخامس في الوصول إلى المستشفى لبدء العمل قبل ظهور نتيجة المسحات الخاصة بالفوج الرابع ومغادرتهم للمستشفى، على أن يقضوا 14 يومًا أخرى في العزل المنزلى قبل النزول للعمل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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