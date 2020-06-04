شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أطباء لتغيبهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد 7 أطباء و2 ممرضات وصيدلى لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف المركزي ومخالفتهم لقرارات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمنع الإجازات للعاملين بالقطاع الطبي جاء ذلك بناءاً على تقرير لجنة المرور اليومي الخاصة بمتابعة مستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد برئاسة كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد كمال شلبى، رئيس اللجنة، أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة إلى إلتزام المستشفى بإستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار ٢٤ ساعة مضيفا ان اللجنة أوصت إدارة المستشفى بضرورة طباعة نموذج إرشادات العزل المنزلي وصرفها لكل مريض مع شنطة العلاج لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة خلال فترة العزل.

وأضاف «شلبى» أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، ووجهت اللجنة في نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى في ظروف إستثنائية دقيقة.