شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال وتطوير المرافق المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدًا على حصر جميع مشكلات المرافق «مياه، صرف صحي، كهرباء، الري» والعمل على حلها، وتذليل جميع العقبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس حمدي زيتون، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.