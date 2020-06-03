شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال وتطوير المرافق المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدًا على حصر جميع مشكلات المرافق «مياه، صرف صحي، كهرباء، الري» والعمل على حلها، وتذليل جميع العقبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس حمدي زيتون، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
27,536
-
تعافي
6,827
-
وفيات
1,052
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال وتطوير المرافق المقدمة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.