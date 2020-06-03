شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة الأدوية»: الطلب على أدوية المناعة تضاعف «100 مرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة خلال الفترة الحالية، موضحًا: «الكل خايف ومقدرش أمنع المواطن أنه يحاول يزود المناعة، خاصة في ظل أزمة كورونا».

وقال «العزبى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن الجزء العلاجى لا بد أن يكون تحت إشراف الطبيب، أما الجزء المناعى بلا روشته ويصرف بشكل عادى، مضيفا:«الناس متخوفة، والطلب تضاعف 100 مرة».

وفيما يتعلق باجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي شركات الأدوية، قال إن الاجتماع تضمن عدة اقتراحات أبرزها توجيه شركات الدواء بزيادة إنتاج الأدوية الخاصة بالمناعة.