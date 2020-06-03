شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغى مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، قرار الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني لمدة 7 أيام، والاكتفاء بتوقيع الركاب على القيام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا، وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت، تم اخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا، داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار، لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كرورنا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج، سيتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

كان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، توقع إلغاء الحجر الصحي والاكتفاء بتوجيه المصريين العائدين من الخارج بقضاء مدة الحجر الصحي بمنازلهم، لحين الاطمئنان على أنفسهم حرصا على أرواحهم واروح أسرهم.