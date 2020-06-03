شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مطار مرسى علم يستقبل 165 مصريًا عائدين من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر مساء الأربعاء، رحلة طيران قادمة من العاصمة السعودية الرياض تقل عددًا من المصريين العائدين، حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران وأقلت ١٦٥ راكبًا مصريا.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، الأربعاء، أنه سيجري إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة لمدة أسبوع.