شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنقل المراوح والتكييفات عدوى كورونا؟ وزارة الصحة تحسم الجدل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن أجهزة التكييف والمراوح قد تنقل عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال نقل الرذاذ المتطاير من أي شخص مصاب داخل الغرفة.

أضاف «عطية»، في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، الثلاثاء، أن المكيفات تعمل على تقليب الهواء وأخذه وإعادة ضخه مرة أخرى، وهذا الأمر ينقل العدوى، خاصة المكيفات المركزية التي تنقل الهواء من مكان لآخر، وأفضل أنواع المكيفات الذي يعتمد على أخذ هواء من الخارج وتكييفه مع الهواء في الداخل.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى: «بالنسبة للمكيفات المركزية فهي أكثر خطورة، لأنها تنقل الهواء من غرفة لأخرى، ولذلك تجنبًا للعدوى عند استخدامها، فتح الهواء الطبيعي في كل غرفة ثم إعادة تشغيله مرة أخرى».

وأضاف: «الأفضل الاعتماد على المكيفات فترة، ثم غلقها وإدخال الهواء الطبيعي فترة معينة من الوقت لتجديد الهواء بالمكان، مع تنظيف فلتر المكيفات كل 12 ساعة»، مؤكدًا أن «التهوية الطبيعية هي الأفضل».

وأكد «عطية» أن «أسوأ تهوية هي الناتجة عن المروحة، لأنها قادرة على تحريك الهواء في جميع أنحاء المكان، ما يعني نقل العدوى بشكل أسرع»، مؤكدًا خطورة التكييفات والمراوح في نقل العدوى.

طرق الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقواعد الحجر المنزلي الصحي???? #اسئلة_كوفيد19 pic.twitter.com/4oUoAIKmdo

Advertisements