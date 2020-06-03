شكرا لقرائتكم خبر عن لمجابهة «كورونا».. 4 خطوط لمتابعة شكاوى واستفسارات مواطني الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، تخصيص 4 أرقام واتساب «01550502834- 01550502835- 01550502836- 01550502837»، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد. وأوضح محافظ الغربية، في بيان، أن تخصيص هذه الخطوط بديوان عام المحافظة يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر هذه الخطوط والتأكد من التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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