شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 88 سنة.. الحاجة عطيات تهزم «كورونا» بالقاضية في «عزل العجمي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو 46 يوما قضتها الحاجة عطيات بين جدران غرفة مغلقة في مستشفي العجمي المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، هزمت السيدة صاحبة الـ88 سنة فيروس كورونا، وخرجت من المستشفى، الأربعاء، بعد تعافيها.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية، إن الحاجة عطيات دخلت المستشفي يوم 22 أبريل الماضي، وخرجت ضمن 18 حالة بعد تعافيها، الأربعاء.

وأكدت «السيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» تعافي 18 حالة جديدة دفعة واحدة لترتفع حصيلة الشفاء إلى 184 حالة حتي الآن، فيما تم تحويل حالتين للعزل المنزلي ليصل إجمالي حالات العزل المنزلي 10 حالات.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.