شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائهم من كورونا.. خروج 10 متعافين من مستشفى كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، خروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء. وخروجهم لمنازلهم.
وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان، الأربعاء، إن مستشفى كفر الزيات استقبل 905 حالة من محافظة الغربية ومحافظات أخرى منذ بداية الجائحة وإلى الآن تحولت نتائج 500 حالة إلى سلبية، ونقلهم إلى المدينة الجامعية، وبعد المتابعة لبعض الحالات تم خروج 175 حالة تماثلوا للشفاء التام وخروجهم إلى المنازل من عزل كفر الزيات مباشرة.
كما أكد أن مستشفى كفر الزيات تحقق أعلى معدلات للشفاء مقدما كل الشكر للأطقم الطبية.
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الوضع في مصر
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اصابات
27,536
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تعافي
6,827
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وفيات
1,052
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