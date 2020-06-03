شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش مستجدات الموقف الحالي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، لمناقشة مستجدات الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بالمحافظة، والوقوف على آخر تطورات الوضع الوبائي، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، للحد من انتشار الفيروس، وتقديم العلاج اللازم للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بالفيروس، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، التنسيق الكامل بين مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات في التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية والمخالطين لهم، وتسجيل جميع حالات الدخول بالمستشفيات وإرسالها للإدارة الصحية التابع لها المستشفى، مع متابعة الحالة الصحية للمخالطين بشكل مستمر، والتأكيد على سرعة الانتهاء من توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية، وتسليمها للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، من خلال فرق الترصد والتقصي بالإدارات التابعة للمديرية، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وأكد على أعمال التطهير والتعقيم لمنازل المصابين، والمنطقة التي يقيمون بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد «مسعود» على مديري المستشفيات بالتقييم الجيد لجميع حالات الدخول، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، مع تطوير أداء الخدمة الطبية، وتقديمها للمرضي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، مع زيادة عدد الأسرة بأقسام الاستقبال والطوارئ لاستيعاب حالات الأمراض التنفسية.