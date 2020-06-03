شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستعين بـ«حاجز مكتب» للوقاية من عدوى كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف، إنتاج أول حاجز للمكاتب للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ضمن مجموعة منتجات لها لخطة التعايش مع الفيروس.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الأربعاء، أول عينة لحاجز المكتب، حيث تم تثبيت العينة على مكتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة إن الحاجز يأتي بعد إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لقناع الوجه الواقي والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.

كانت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أعلنت إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، في ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار كورونا.

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف