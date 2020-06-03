شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مديرية أوقاف البحيرة.. وجولة لوكيل الوزارة على المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت مديرية أوقاف البحيرة تطهير وتعقيم مبنى المديرية، وتابع الدكتور محمد شعلان، وكيل الوزارة، يرافقه الشيخ محمد العريني، وكيل مديرية الأوقاف بالبحيرة، أعمال تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المديرية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، الأربعاء، أصدر «شعلان» تعليمات لجميع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف البحيرة والإدارات الفرعية التابعة بالالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأهمها ارتداء الكمامة وعدم المصافحة أو المعانقة وترك مسافات بين العاملين في المديرية، وعدم السماح لأحد من الضيوف أو العاملين التواجد في مبنى المديرية دون الالتزام بارتداء الكمامة.

وأجرى «شعلان» جولة على عدد من المساجد في مدينة دمنهور، لمتابعة التأكد من تنفيذ قرار الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بالغلق المؤقت للمساجد.