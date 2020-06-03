«الوطنية للصحافة» تنعى الوكيل الأسبق لنقابة الصحفيين رجائي الميرغني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي في وفاة أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير رجائي الميرغني، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، الذي وافته المنية، فجر الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصلة لوطنه ومهنته ونقابته، داعية الله عز وجل ان يتغمده بخالص رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان، الكاتبة الصحفية، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه وأن يلهمهم الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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