شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 عقارًا مخالفًا في الجيزة.. وتحويل أصحابها إلى أقسام الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم لليوم الثاني على التوالي إزاله 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبوالنمرس وأوسيم وكرداسة في حملات استمرت على مدار اليوم، مؤكدً أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح المحافظ أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تصل أرتفاعاتها إلى 9 أدوار وتصل مساحات البعض منهم إلى 400م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية وإزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح إرتفاعتهم ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الألى وبجوار الدائري بحى الهرم.

وأشار إنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل إرتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبوخضر بمركز أبوالنمرس لافتاً إنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحى الوراق وإزاله 2 عقار مخالف بحي جنوب الجيزة وإزاله عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم.

وتمشت إزالة حالتي بناء مخالف بمدينة كرداسة شملت إزاله فيلا مقامه بالمخالفة على مساحه 200 م وقصر مكون من طابقين مقام على مساحة 500م بمنطقة الحاجر بالمنصورية بكفر حكيم، وإزالة تعديات على مساحة 400 م بمدينة الباويطي بالواحات البحرية وإزاله 5 حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية بالمرازيق على مساحة 369 م بمركز البدرشين وإزالة حاله بناء مخالف بمنطقة برويش بالعياط على مساحة 218 م وإزالة 4 حالات تعديات وبناء مخالف بمركز ومدينة منشاة القناطر على مساحة 12 قيراط وإزاله 3 حالات بناء مخالف بالحوامدية.

ووجه «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانوني.

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