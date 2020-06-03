شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تنعى محمد عبدالفضيل القوصي: «تميز بوسطية واعتدال الأزهر الشريف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف وعضو مجمع اللغة العربية ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، في بيان، الأربعاء، إن «مجلس النقابة ينعي ببالغ الحزن والأسى رحيل أحد أعلام رجالات الإسلام البارزين الذي أفني حياته في خدمة الدين والعلم والأزهريين جميعا».

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء: «لقد فقدت مصر علما من أعلامها البارزين الدكتور القوصي صاحب الفكر الوسطي المستنير المستند من وسطية واعتدال ديننا الحنيف الذي تعلمه الفقيد الراحل في الأزهر الشريف، ويحسب للراحل الكبير أنه أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من مؤلفاته النافعة في خدمة الإسلام والمسلمين والتي ستظل تشهد له إلى قيام الساعة».