شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر
وناشدت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين بضرورة غسل الجوانتى والكمامة بالمياه والصابون ومن ثم تقطيعهما ووضعهما فى كيس القمامة، وتابعت: "العاملون فى جمع القمامة يبذلون مجهودا كبيراً لا يقل عن جهود الآخرين.. وحفاظاً على أرواحهم يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية حتى لا يلحق الضرر بمن يبذلون جهودهم فى حماية المجتمع".
وتابعت الوزيرة: "فكرة أننا نقطع الكمامة والجوانتى بعد استخدامهما تهدف إلى عدم قيام أحد بإعادة استخدامهما أو الاتجار بهما بشكل غير مشروع"، مشيدة بدور الشباب والمجتمع المدنى فى توعية المجتمع بخطورة فيروس كورونا، مضيفة: "المجتمع المدنى والشباب كان لهم دور كبير فى توعية المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.