شكرا لقرائتكم خبر عن مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء كمامة.. 10 ضوابط لفتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط عرضتها اليوم أمام اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها مساء اليوم.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية 10 ضوابط لمقترح عودة فتح المساجد :

ارتداء المصلين الكمامة. إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى. ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين. قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة. عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة. عدم المصافحة أو المعانقة. وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى . توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جديد للمديريات .



مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت في اجتماعها مساء اليوم، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وحضر الاجتماع وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، الأوقاف،، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الدولة للإعلام، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، كما تم استعراض جهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.

وقال المستشار نادر سعد:"في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية".